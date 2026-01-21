'Довга рука' російської авіації, яку немає чим знищити: про які ракети йдеться

Майже кожен виліт української авіації супроводжується принаймні одним пуском російських ракет по ній, і часто це саме ракети класу "повітря-повітря".

Основою боєкомплекту російської винищувальної авіації є керовані авіаційні ракети Р-37М та Р-77-1. Вони також становлять одну з головних загроз для українських пілотів.

Як пише видання "Мілітарний", використання ракет Р-37М, а також можливість польоту на великих висотах надає авіації РФ перевагу в дальності пуску, яку українська авіація, навіть з отриманням крайніх версій ракет AIM-120, поки не може компенсувати.

Що відомо про Р-37М та Р-77-1

Видання зазначає, що авіаційна ракета Р-77 (К-77) класу "повітря-повітря" середньої дальності розроблялася для винищувачів МіГ-29 та Су-27 у відповідь на американську AIM-120. В першу чергу вона призначалася для ураження високоманеврених цілей, в тому числі винищувачів противника.

"Тому, попри те що ця ракета має меншу номінальну дальність, ніж Р-37М, однак через велику маневреність становить більшу загрозу для української авіації", - зазначило видання.

У свою чергу, керована авіаційна ракета великої дальності Р-37 (К-37) розроблялася в першу чергу як основний засіб озброєння для МіГ-31. Головним завданням цих ракет бал протидія стратегічним ракетоносіям, літакам-розвідникам, пунктам управління, а також перехоплення крилатих ракет із ядерною бойовою частиною.

Застосування цих ракет

Журналісти також повідомили, що влітку минулого року стало відомо, що російські винищувачі Су-35 почали застосовувати нові ракети типу "повітря-повітря" підвищеної дальності К-77М, створеної на базі Р-77, але про неї мало що відомо.

За деякими даними, нову ракуету розробило конструкторське бюро "Вымпел". Вона оснащена двохрежимним твердопаливним двигуном, що збільшило максимальну дальність стрільби зі 110 км для Р-77-1 до 190 км у К-77М. У неї збільшена здатність виявлення та стійкість до засобів РЕБ.

Видання також нагадало, що раніше Розвідувальне управління Департаменту оборони США повідомляло про впровадження у ЗС РФ нової ракети "повітря-повітря" неназваного типу із ядерною бойовою частиною.

"За оцінками, це майже напевно вказує на спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М. Інтеграція спеціальної бойової частини у ракету Р-37М хоч і не підтверджена, проте є логічним продовженням розвитку радянської авіаційної ракети Р-33, яка також несла ядерну бойову частину на відстань до 140 км", - припустило видання.

Журналісти написали, що майже кожен виліт української авіації супроводжується принаймні одним пуском російських ракет по ній, і часто це саме ракети класу "повітря-повітря" із Су-35С/Cу-30СМ.

Російська зброя

Влітку минулого року стало відомо, що РФ різко наростила випуск зброї, обходячи міжнародні санкції завдяки Китаю. Зокрема за час війни Росія значно збільшила виробничі потужності заводу, який випускає балістичні ракети "Іскандер-М".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія не просто встигає відновлювати запаси ракет, витрачених під час ударів по Україні, а й накопичує ці запаси.

