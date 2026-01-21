Як виграти тіньову війну з Росією: FA вказало, на що має піти НАТО

Видання зазначило, що Європа повинна перестати висловлювати нескінченну стурбованість і перейти від слів до справи.

Кремль вже зрозумів, що перебуває у стані війни із Заходом не тільки за Україну, а й за виживання режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише видання Foreign Affairs (FA), Кремль вважає всі західні заходи, включаючи підтримку України, введення санкцій і переховування російських опозиціонерів, як комплексний виклик своїй владі.

Цілі РФ в Європі

"Росія веде війну, яка не знає кордонів. Україна - відкритий фронт, але мета набагато масштабніша: розгромити коаліцію супротивників, включаючи всю Європу і російських опозиціонерів, які знайшли там притулок. В результаті Москва здійснює неодноразові атаки як на людей, так і на інфраструктуру в межах кордонів НАТО", - констатувало видання.

Журналісти міркують, що те, що колись можна було б назвати "гібридними операціями" по всій Європі, стало відверто кінетичним.

"Ласкаво просимо до тіньової війни: скоординованої кампанії фізичних атак, покликаної послабити противника, не провокуючи військових заходів у відповідь", - написало FA.

Журналісти вважають, що з кожним новим актом тіньової війни ризик ескалації зростає і якщо Захід хоче запобігти повномасштабній війні з РФ, він повинен почати застосовувати дієві заходи впливу.

Що повинен робити Захід

Для цього буде потрібен більш чіткий механізм консультацій всередині НАТО, більш тісна співпраця між союзниками у виявленні атак і більш чіткий набір відповідних заходів, включаючи розвідувальні та кібер-операції, що порушують роботу російських мереж, швидкі економічні та політичні санкції, а також обмежені, але відкриті військові заходи, коли атаки загрожують життю або критично важливим системам.

Як грає Кремль

Звичайно, є причина, по якій Європа дотримується двозначних заходів у відповідь. Москва хоче показати, що Європа насправді не перебуває у стані війни, і таким чином уникнути ескалації, але вона як і раніше підживлює кремлівський наратив про жертовність, який і розпалює агресію.

Кожна нова санкція або публічне засудження підтверджують уявлення Москви про те, що вона перебуває в постійній облозі. Російська влада підтримує ідею про те, що країна не має іншого вибору, крім як відбиватися.

Що буде

Небезпека цієї ситуації очевидна. Зрештою, Москва прорахується. Російські безпілотники можуть випадково збити пасажирський літак, як це вже було. Кібератака може призвести до колапсу критично важливої системи охорони здоров'я або опалення. Сотні, можливо, тисячі людей загинуть не в Україні, а в країні НАТО.

"Тіньова війна, покликана уникнути відкритого конфлікту, може в кінцевому підсумку спровокувати його", - попередили журналісти.

Чому підхід Європи не є ефективним

Традиційні західні підходи до протидії тіньовій війні явно не справляються. Стандартний сценарій робить акцент на зміцненні стійкості за рахунок резервування, управління кризами і пом'якшення наслідків; обміні розвідданими з союзниками; санкціях проти противника; і припиненні діяльності шпигунських і організованих злочинних мереж, що забезпечують фінансування, логістику, вербування і можливість заперечення причетності.

Але цей підхід, як і раніше, базується на стримуванні, яке неправильно розуміє систему, яку намагається стримати.

"Західні політики повинні прийняти гірку правду: відповідні заходи у формі юридичних дій не працюють. Не працює і зосередження уваги на зміцненні оборони", - констатувало видання.

Тепер успіх Європи в протистоянні Росії буде вимірюватися не тим, наскільки рішуче вона засуджує тіньові атаки або навіть наскільки ефективно вона їх карає, а тим, наскільки послідовно вона їх стримує.

"Завдання полягає в тому, щоб чітко дати зрозуміти Кремлю, що будь-який акт тіньової війни буде зустрінутий не м'яким осудом, як у минулому, а сильною відповіддю. Кремль повинен розуміти, що його агресія тягне за собою все більші витрати", - констатували журналісти.

Протистояння РФ і Заходу

2 січня видання Business Insider написало про те, що НАТО в разі війни з Росією понесе більш важкі втрати, ніж Україна.

Зокрема, як зазначив полковник Валерій Вишневський, старший представник України в Спільному аналітичному навчальному центрі НАТО-Україна, НАТО в ймовірному військовому конфлікті з РФ зіткнеться з тими ж проблемами евакуації поранених, з якими стикається Україна. Однак така війна, ймовірно, стане більш руйнівною, через що Альянс понесе більш важкі втрати, ніж Україна.

