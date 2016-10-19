У київському трамваї підліток погрожував контролерам пістолетом після прохання пред'явити квиток

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

"На зупинці "Вул. Гната Хоткевича" бригада з трьох контролерів перевіряла у пасажирів квитки. Після прохання пред'явити квиток один з пасажирів - молодий чоловік дістав пістолет і почав погрожувати контролерам і пасажирам, які перебували в трамваї. Завдяки професійним навичкам контролерів конфліктної ситуації вдалося уникнути", - сказано в повідомленні.

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Контролери відразу викликали поліцію і правоохоронці затримали хлопця. Зараз він перебуває у Дніпровському районному управлінні поліції, де встановлено особу правопорушника, вік, а також обставини його поведінки.

Пістолет, яким підліток погрожував контролерам і пасажирам, виявився травматичним.