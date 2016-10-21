На Закарпатті п'яний священик збив на смерть трьох жінок (фото)

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області.

"Водій, рухаючись у напрямку Виноградова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на трьох жінок пішоходів, які йшли в попутному з автомобілем напрямку. Винуватцем ДТП виявився 78-річний місцевий священнослужитель", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБіля Львова військовий автомобіль насмерть збив літню жінку

Зазначається, що потерпілі – 63-річна, 76-річна та 51-річна місцеві мешканки -від отриманих травм померли на місці.

Водія, який скоїв смертельну ДТП, перевірили на стан алкогольного сп’яніння. У крові було виявлено алкоголь.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України.