На Закарпатті п'яний священик збив на смерть трьох жінок (фото)
11:51, 21 жовтня 2016Інциденти
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На Закарпатті у селі Підвиноградів п'яний священик на Audi наїхав на пішоходів.
Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області.
"Водій, рухаючись у напрямку Виноградова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на трьох жінок пішоходів, які йшли в попутному з автомобілем напрямку. Винуватцем ДТП виявився 78-річний місцевий священнослужитель", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що потерпілі – 63-річна, 76-річна та 51-річна місцеві мешканки -від отриманих травм померли на місці.
Водія, який скоїв смертельну ДТП, перевірили на стан алкогольного сп’яніння. У крові було виявлено алкоголь.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України.
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