У Київській області внаслідок ДТП перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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"На перехресті вулиць Гагаріна та Київської зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус. Внаслідок зіткнення маршрутка перекинулась на бік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих немає, але 10 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Київської області, аварія сталася сьогодні близько 8.45.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Транспортні засоби переміщено на штрафмайданчик. Рух транспорту в центрі Броварів відновлено.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).