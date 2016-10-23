У київському метро загорівся потяг
18:40, 23 жовтня 2016Інциденти
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Сьогодні, 23 жовтня, близько 16:30 на станції "Голосіївська" київського метрополітену загорілася проводка в одному з вагонів поїзда.
На "Голосіївській" в поїзді загорілася проводка / Фото twitter.com/pavllanski
Про це повідомляє LB.ua.
Загоряння оперативно загасили, після чого поїзд відправили на "Теремки". В результаті надзвичайної події був збій у графіку руху поїздів метро.
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Постраждалих у результаті події не було.
Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на "Берестейській" загинув пасажир.
WTF на метро Голосіївська pic.twitter.com/DpC0GWggYv— pavllanski (@pavllanski) October 23, 2016
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