У київському метро загорівся потяг

18:40, 23 жовтня 2016
Інциденти
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Сьогодні, 23 жовтня, близько 16:30 на станції "Голосіївська" київського метрополітену загорілася проводка в одному з вагонів поїзда.

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Про це повідомляє LB.ua.

Загоряння оперативно загасили, після чого поїзд відправили на "Теремки". В результаті надзвичайної події був збій у графіку руху поїздів метро.

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Постраждалих у результаті події не було.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на "Берестейській" загинув пасажир.

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