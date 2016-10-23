У київському метро загорівся потяг

Про це повідомляє LB.ua.

Загоряння оперативно загасили, після чого поїзд відправили на "Теремки". В результаті надзвичайної події був збій у графіку руху поїздів метро.

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Постраждалих у результаті події не було.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на "Берестейській" загинув пасажир.