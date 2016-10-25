Помічника депутата Сейму Польщі спіймали на контрабанді сигарет та бурштину (фото)
Помічник депутата польського сейму намагався провезти через пункт пропуску "Краковець" 2 тис. 430 пачок сигарет з українськими акцизними марками та 11,8 кг необробленого бурштину.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян.
Зазначається, що ввечері 24 жовтня близько 23-ї години в ППр "Краковець" на виїзд з України слідував автомобіль "Крайслер" польської реєстрації. Водій, громадянин Польщі 1995 року народження зявив, що є помічником депутата сейму Польщі та попросив про першочерговий проїзд, оскільки слідує зі службовою метою та поспішає у важливих державних справах.
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Та після огляду авто у порожнинах під заднім сидінням та у багажному відділенні оглядова прикордонно-митна група виявила 2 тис. 430 пачок сигарет з українськими акцизними марками та 11,8 кг необробленого бурштину.
"Автомобіль та цигарки з бурштином вилучено. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.