Моторошна ДТП у Києві: чоловіка переїхали одразу кілька авто (фото, відео)
10:40, 25 жовтня 2016Інциденти
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У столиці на проспекті Бандери сталася ДТП, внаслідок якої загинула людина.
У столиці чоловіка переїхали кілька авто / facebook.com/dtp.kiev.ua
Пішохід несподівано кинувся у потік автомобілів, передає dtp.kiev.ua.
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"Кілька машин переїхали тіло й поїхали на Троєщину. Зупинився тільки Chevrolet, в який відкинуло загиблого після першого удару об сірий позашляховик", - йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, швидка приїхала за три хвилини, проте пішохід помер миттєво.
У столиці чоловіка переїхали кілька авто / facebook.com/dtp.kiev.ua
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