Моторошна ДТП у Києві: чоловіка переїхали одразу кілька авто (фото, відео)

Пішохід несподівано кинувся у потік автомобілів, передає dtp.kiev.ua.

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"Кілька машин переїхали тіло й поїхали на Троєщину. Зупинився тільки Chevrolet, в який відкинуло загиблого після першого удару об сірий позашляховик", - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, швидка приїхала за три хвилини, проте пішохід помер миттєво.