У Харкові суддя наклав на себе руки, стрибнувши з балкона 6-го поверху

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах Харкова, тіло чоловіка виявили сьогодні, 25 жовтня, о 6:50 під вікнами будинку по вулиці Гарібальді, 8, де він проживав разом із дружиною та дитиною.

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За словами співрозмовника агентства, 60-річний суддя викинувся з вікна на балконі, що на шостому поверсі багатоповерхівки. Чоловік загинув на місці. На цей час відомо, що загиблий з липня перебував на лікарняному з травмою спини.

Зараз подробиці події з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці.