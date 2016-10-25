У Харкові суддя наклав на себе руки, стрибнувши з балкона 6-го поверху
11:44, 25 жовтня 2016Інциденти
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У Харкові викинувся з балкона та розбився на смерть суддя Апеляційного господарського суду області.
У Харкові суддя наклав на себе руки / hvylya.net
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах Харкова, тіло чоловіка виявили сьогодні, 25 жовтня, о 6:50 під вікнами будинку по вулиці Гарібальді, 8, де він проживав разом із дружиною та дитиною.
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За словами співрозмовника агентства, 60-річний суддя викинувся з вікна на балконі, що на шостому поверсі багатоповерхівки. Чоловік загинув на місці. На цей час відомо, що загиблий з липня перебував на лікарняному з травмою спини.
Зараз подробиці події з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці.
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