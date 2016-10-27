"Будинки їдуть у море": мешканці Чорноморська пояснили, чому ціла вулиця опинилася під загрозою руйнування (відео)

Мешканці кількох будинків поспіхом вивозять речі, бо залишатися там небезпечно для життя, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми просто падаємо. Залишаємося на вулиці, і все, я не хочу говорити. Ми тут спати боїмося", - плачуть люди.

Тріщина завширшки 30 сантиметрів і глибиною понад три метри розділила типове тутешнє подвір'я навпіл за тиждень. Розлом іде під будинок, вже тріснув фундамент, розірвало підлогу. Комунікації теж постраждали – у хаті немає води та газу, електрика подається лише від генератора. Переїхати мешканцям нікуди. "Не будемо ж на вулиці ночувати. Я був у мера, гроші виділені, але роботи ще не починалися", - розповів мешканець аварійного будинку Сергій.

Читайте такожНа Одещині без води залишився весь Чорноморськ (відео)

Уже зараз очевидно, що врятувати будинки першої лінії навряд чи вдасться. Якихось два десятки метрів від прірви відділяють і другу лінію. А далі під загрозою кілька багатоповерхівок. У зоні зсуву також міський каналізаційний колектор. Стоки цілого міста можуть вилитися у море. Наслідки можуть бути дуже невтішні.

Місцеві розповідають, що після останньої негоди, коли за добу впало чотири місячні норми дощу, схил поповз просто на очах. "Як на лижах, їдуть будинки з гори в море. Люди ховаються. Куди подітися взимку? Де ночувати? Тут загроза життю, якщо хтось ночує", - каже мешканець аварійного будинку Михайло Ковальчук.

"Коли я був маленький, це був пустир. І всі знали, що будувати тут нічого не можна, бо тут берег руйнувався. Роздали людям землю, побудували, пішло навантаження на землю – і будинки почали повзти", - пояснює депутат Чорноморської міської ради Андрій Левченко.

Власники будинків пояснюють, що повелися на обіцянки влади укріпити берег, коли купували ділянки та вкладалися в будівництво. "Сюди виділялися гроші неодноразово на укріплення берегу, але гроші зникали в невідомому напрямку. Сьогодні, я знаю, СБУ цим питанням займається", - пояснив депутат.

Міський голова Чорноморська на пояснення та спілкування із пресою часу не знайшов.