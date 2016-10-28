В Одесі правоохоронці із застосуванням зброї затримали чоловіка, вилучивши у нього два пістолети

В Одесі правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вчинив збройний опір.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, підозрюваного затримали ввечері 27 жовтня в Приморському районі співробітники місцевої прокуратури №3 і поліції.

«24-річного одесита викрили в Приморському районі та вилучили у нього дві одиниці вогнепальної зброї марки «ПМ», обладнані кріпленням для застосування пристрою для безшумної стрільби. Під час затримання на вулиці Посмітного зловмисник вчинив опір», - повідомили у прес-службі.

У відомстві уточнили, що підозрюваний стріляв у бік правоохоронців, які, у свою чергу, зробили постріли в повітря. За даними прес-служби, постраждалих немає.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного слідчі виявили та вилучили вогнепальну зброю, зокрема, пістолет «Макаров» (ПМ), запчастини до нього тощо.

Одеська місцева прокуратура №3 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї).