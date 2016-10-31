У Техасі чоловік у костюмі Фредді Крюгера влаштував стрілянину на вечірці на честь Хеллоуїна

Про це повідомив телеканал CBS з посиланням на поліцію, передає ТАСС.

За його даними, кілька чоловіків прийшли на свято і почали агресивно поводитися, після чого один з них, одягнений як персонаж фільму "Кошмар на вулиці в'язів", витягнув пістолет і відкрив стрілянину.

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Троє поранених були направлені в лікарню, ще одна постраждала намагалася дістатися до медустанови на власному автомобілі, але по дорозі потрапила в ДТП.

Подібний випадок стався і в штаті Нью-Йорк. Як раніше повідомило агентство Associated Press, невідомі під час тематичної вечірки відкрили стрілянину. В результаті дві людини загинули і п'ятеро отримали поранення.