У військовій частині в Кропивницькому пролунав вибух, є загиблий (фото)
14:41, 31 жовтня 2016Інциденти
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На території військової частини В2136 у Кропивницькому стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула.
За попередньою інформацією, вибух стався через ручну гранату Ф1 / gre4ka.info
Як повідомляє місцеве видання Gre4ka.info, вибух стався на 2 поверсі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області. Другий і третій поверхи приміщення орендує військова частина.
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За попередньою інформацією, вибух стався через ручну гранату Ф1.
За словами представника військової частини, внаслідок вибуху загинула людина, а троє травмовані.
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