У військовій частині в Кропивницькому пролунав вибух, є загиблий (фото)

На території військової частини В2136 у Кропивницькому стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула.

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