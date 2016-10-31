У Харкові горів Peugeot (фото)
18:02, 31 жовтня 2016Інциденти
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Сьогодні 4:26 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу автомобіля у Харкові.
На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений моторний відсік автомобіля / Фото: прес-служба ДСНС
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Пожежа сталася у дворі житлового будинку на вулиці Старицького, 16.
"До місця події прибуло два відділення по пожежно-рятувальної частини на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений моторний відсік автомобіля Peugeot 107".
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Площа пожежі склала 1,5 квадратних метра", - розповіли у відомстві.
О 4:33 пожежу було ліквідовано за допомогою повітряно-механічної піни. Причину виникнення пожежі выяснют поліцейські, які працювали на місці події.
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