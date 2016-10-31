У Харкові горів Peugeot (фото)

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежа сталася у дворі житлового будинку на вулиці Старицького, 16.

"До місця події прибуло два відділення по пожежно-рятувальної частини на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений моторний відсік автомобіля Peugeot 107".

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Площа пожежі склала 1,5 квадратних метра", - розповіли у відомстві.

О 4:33 пожежу було ліквідовано за допомогою повітряно-механічної піни. Причину виникнення пожежі выяснют поліцейські, які працювали на місці події.