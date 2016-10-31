На Вінниччині при пожежі загинули двоє дорослих і немовля

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Вінницькій області, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби 31 жовтня о 16:10.

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На місце події одразу прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Гайсин у кількості 8 чоловік особового складу на 2 одиницях техніки.

В результаті пожежі загинули 67-річна пенсіонерка, її 43-річний син та 10-місячний онук, тіла яких до прибуття підрозділу з будинку виніс сусід.

Рятувальники обстежили задимлені приміщення, інших постраждалих бійці ДСНС не виявили.

Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання подовжувача при використанні побутових електроприладів.