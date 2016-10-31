На Вінниччині при пожежі загинули двоє дорослих і немовля
22:01, 31 жовтня 2016Інциденти
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В селі Митків Гайсинського району Вінницької області внаслідок пожежі загинуло двоє дорослих людей і 10-місячне немовля.
Внаслідок пожежі загинули двоє дорослих і немовля / pmg.ua
Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Вінницькій області, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби 31 жовтня о 16:10.
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На місце події одразу прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Гайсин у кількості 8 чоловік особового складу на 2 одиницях техніки.
В результаті пожежі загинули 67-річна пенсіонерка, її 43-річний син та 10-місячний онук, тіла яких до прибуття підрозділу з будинку виніс сусід.
Рятувальники обстежили задимлені приміщення, інших постраждалих бійці ДСНС не виявили.
Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання подовжувача при використанні побутових електроприладів.
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