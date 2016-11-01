На Одещині у двір депутата кинули "коктейль Молотова"

В Одеській області у дворі депутата Арзицької районної ради Степана Іванова було знайдено «коктейль Молотова», який на щастя, не загорівся.

Про це повідомляє прес-служба політичної-сили, до складу якої і входить депутат.

Іванов вважає, що уникнути трагедії вдалося завдяки тому, що вночі був сильний вітер і кинута пляшка із запальною сумішшю не загорілася.

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Він пов'язує цю подію виключно зі своєю політичною та депутатською діяльністю. Депутат звернувся в місцевий відділ поліції з відповідною заявою.

Нагадаємо, 28 жовтня в Одесі невідомі побили депутата Одеської міськради від «Опоблоку» Єремицю та його водія. Четверо нападників використовували складані біти. Єремиця пов'язує напад насамперед зі своєю роботою в міськраді.

Крім того, на Одещині також побили та кинули до смітника депутата від "Опоблоку" в Ананьївській райраді Одеської області Миколу Балана. Як повідомив один із депутатів райради, який був присутній на засіданні, невідомі в масках увійшли сьогодні на засідання райради, вивели Балана на вулицю, кинули у сміттєвий бак і обсипали борошном.