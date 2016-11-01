На шкільному стадіоні у Запорізькій області пролунав вибух

10:40, 01 листопада 2016
Інциденти
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Вибух стався внаслідок спрацювання саморобного безоболонкового пристрою.

Школа / УНІАН

У Мелітополі Запорізької області на шкільному стадіоні стався вибух. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло до Мелітопольського відділу поліції ввечері 31 жовтня від сторожа однієї з місцевих загальноосвітніх шкіл.

Зазначається, що вибухнув саморобний вибуховий пристрою.

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«Жінка-сторож однієї з міських загальноосвітніх шкіл повідомила, що близько 21:30 на стадіоні школи, розташованої по вулиці Оратівського, стався вибух. Виїхавши на місце події фахівці вибухо-технічної служби ГУНП в Запорізькій області встановили, що вибух стався внаслідок спрацювання саморобного безоболонкового пристрою», - повідомили в поліції.

Згідно з офіційною інформацією поліції, постраждалих у результаті вибуху немає.

На сьогодні за фактом події порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень».

Проводиться розслідування.

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