У Запорізькій області в ДТП розбився помічник депутата - ЗМІ (фото)

Він не впорався з керуванням свого мікроавтобуса та в'їхав у припарковану вантажівку, передає РІА "Мелітополь".

За інформацією сектору дорожньо-патрульної служби, аварія сталася 31 жовтня о 15:40.

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"45-річний водій мікроавтобуса "Фольксваген Транспортер", що рухався у північному напрямку, не впорався з керуванням та не вибрав безпечну швидкість руху. У результаті він виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на припаркований автомобіль "Івеко", - йдеться у повідомленні.

Водій "Фольксвагена" помер на місці пригоди. Чоловік був помічником депутата Запорізької обласної ради Валерія Горбаня.