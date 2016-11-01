У Запорізькій області в ДТП розбився помічник депутата - ЗМІ (фото)
12:21, 01 листопада 2016Інциденти
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У ДТП в селі Новобогданівка Запорізької області загинув помічник депутата.
Помічник депутата розбився в ДТП ria-m.tv
Він не впорався з керуванням свого мікроавтобуса та в'їхав у припарковану вантажівку, передає РІА "Мелітополь".
За інформацією сектору дорожньо-патрульної служби, аварія сталася 31 жовтня о 15:40.
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"45-річний водій мікроавтобуса "Фольксваген Транспортер", що рухався у північному напрямку, не впорався з керуванням та не вибрав безпечну швидкість руху. У результаті він виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на припаркований автомобіль "Івеко", - йдеться у повідомленні.
Водій "Фольксвагена" помер на місці пригоди. Чоловік був помічником депутата Запорізької обласної ради Валерія Горбаня.
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