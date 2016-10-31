Смертельна ДТП у Києві: водій Porsche врізався у припарковане авто, після чого втік (фото)

За попередніми даними - зі слів свідків, водій люксового автомобіля Porsche Panamera 4s на великій швидкості не впорався з керуванням на слизькій дорозі, передає Еспресо.

Унаслідок цього він врізався у припаркований автомобіль Renault Kangoo, який від удару вм'яло у припаркований попереду вантажний автомобіль з напівпричепом.

Читайте такожНа Київщині перекинувся автобус, багато постраждалих

По суті легковик Renault врятував життя водію Porsche - він серйозно не постраждав і втік з місця пригоди.

Його пасажиру не пощастило - він не скористався ременем безпеки і помер на місці від отриманих травм. Наряди поліції розшукують водія-втікача.

На місці працює слідчо - оперативна група та поліцейські. Рух автомобілів ускладнено, а рух тролейбусів 37-го маршруту заблоковано.