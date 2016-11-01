У Харкові дезертира засудили до штрафу в 25 тисяч гривень
22:29, 01 листопада 2016Інциденти
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Дзержинський районний суд визнав медика військової частини винним у дезертирстві і засудив його до великого штрафу.
Фотоілюстрація / Фото УНІАН
Вирок опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
У серпні 2014 року підсудний був призначений начальником ендоскопічного кабінету у військовій частині, а в травні 2015 був призначений черговим помічником військового хірурга. Однак він так і не з'явився на чергування і більше на службі не з'являвся.
В ході судового засідання чоловік визнав свою провину і уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 407 КК України ("самовільне залишення військової служби в умовах бойової обстановки"), однак обмежився штрафом у розмірі 25500 гривень.
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