У Харкові дезертира засудили до штрафу в 25 тисяч гривень

Вирок опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

У серпні 2014 року підсудний був призначений начальником ендоскопічного кабінету у військовій частині, а в травні 2015 був призначений черговим помічником військового хірурга. Однак він так і не з'явився на чергування і більше на службі не з'являвся.

В ході судового засідання чоловік визнав свою провину і уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 407 КК України ("самовільне залишення військової служби в умовах бойової обстановки"), однак обмежився штрафом у розмірі 25500 гривень.