На Київщині невідомий поранив двох поліцейських

У місті Славутич Київської області водій поранив двох поліцейських, які зупинили його автомобіль для перевірки.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Національної поліції України Вадим Троян з посиланням на начальника кримінальної поліції НП Київської області.

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"Двоє поліцейських поранено. Одного в груди, другого в ногу. Їх самопочуття стабільне», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуки зловмисника тривають, підключено сусідні області, і поліція вже «вийшла на слід».