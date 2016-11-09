На Київщині невідомий поранив двох поліцейських
11:03, 09 листопада 2016Інциденти
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На Київщині водій поранив двох поліцейських, які зупинили його автомобіль для перевірки.
Двоє поліцейських поранено - одного в груди, другого в ногу / Фото УНІАН
У місті Славутич Київської області водій поранив двох поліцейських, які зупинили його автомобіль для перевірки.
Про це повідомив у Facebook заступник керівника Національної поліції України Вадим Троян з посиланням на начальника кримінальної поліції НП Київської області.
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"Двоє поліцейських поранено. Одного в груди, другого в ногу. Їх самопочуття стабільне», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошуки зловмисника тривають, підключено сусідні області, і поліція вже «вийшла на слід».
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