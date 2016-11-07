У Харкові сталася стрілянина, є поранені

У одному із районів Харкова – Салтівці, сьогодні сталася стрілянина. Про це пише «Дозор».

Стрілянину почав місцевий мешканець. Внаслідок пострілів поранено комунальника.

За попередньою інформацією, в чоловіка стріляли з травматичної зброї, уточнили в прес-службі Управління патрульної поліції Харкова.

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Видання повідомляє, що потерпілий поранений в ногу, а той, хто стріляв затриманий.

У поліції цю інформацію поки не коментують.

Нагадаємо, у регіоні сьогодні згорів рейсовий автобус АЗ 256 (2008 року випуску). Зазначається, що пожежа сталася сьогодні вранці, коли автобус рухався сполученням м. Балаклія – с. П’ятигірське.