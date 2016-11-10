У Дніпрі в чоловіка вилучили метамфетамін на 200 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ національної поліції у Дніпропетровській області, про те, що чоловік зберігає наркотики з метою збуту, до поліції заявила його дружина після родинної сварки.

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Поліцейські встановили, що підозрюваний раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійних нападів.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин).