У Києві правоохоронці знайшли у наркопритоні дитину, яка мешкала в нелюдських умовах (фото, відео)

У Києві поліцейські накрили наркопритон, де в жахливих умовах зростала 3-річна дитина. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

У ході санкціонованого обшуку в будинку непрацюючого 23-річного жителя столиці поліцейські вилучили у нього марихуану, пристрої для вживання наркотиків та 5 незареєстрованих набоїв. Крім того, у квартирі перетвореній на наркопритон оперативники виявили 3-річного сина наркодилера», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопчик протягом року мешкав у пустій кімнаті та спав на килимку на підлозі.

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«Дитина була загороджена меблями в порожнійкімнаті, спала на килимку на підлозі, а їжу їй передавали через отвір міжзагорожею та стіною», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці доправили дитину до медичної установи для обстеження. Вирішується питання про притягнення фігуранта справи до відповідальності.