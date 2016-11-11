На Тернопільщині відкрито провадження щодо чоловіка, який спричинив пожежу у лісі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, провадження відкрито цього тижня за матеріалами екологічної інспекції.

Встановлено, що у серпні цього року житель села Сураж Шумського району на власній земельній ділянці спалював бадилля, при цьому вогонь перекинувся на ліс, що межує із земельним наділом.

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За оцінкою експертів екологічної інспекції, сума втрат, завданих пожежою, склала 375 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 ККУ (знищення або пошкодження рослинного світу).