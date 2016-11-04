У Тернополі більше години гасили пожежу на складі приватного підприємства (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора вранці на вул. Лук'яновича.

Працівники державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління, які прибули на місце події, встановили, що горить металева прибудова до складу.

Читайте такожНа Тернопільщині сталася пожежа в будинку: загинув чоловік

На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 30 м кв.

О 8.22 пожежу було локалізовано, а о 8.42 – ліквідовано.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.