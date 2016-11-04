У Тернополі більше години гасили пожежу на складі приватного підприємства (фото)

11:16, 04 листопада 2016
Інциденти
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Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

Пожежу гасили більше години / фото ДСНС в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора вранці на вул. Лук'яновича.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються / фото ДСНС в Тернопільській області

Працівники державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління, які прибули на місце події, встановили, що горить металева прибудова до складу.

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На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 30 м кв.

На момент приїзду рятувальників, вогонь охопив близько 30 м кв / фото ДСНС в Тернопільській області

О 8.22 пожежу було локалізовано, а о 8.42 – ліквідовано.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

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