В Одесі впіймали серійного викрадача автономерів

14:36, 11 листопада 2016
Інциденти
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Під час служби увагу патрульних привернув чоловік, який намагався зняти номерний знак з припаркованого автомобіля у Вознесенському провулку.

112.ua

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Поліцейські простежили за підозрюваним. Помітивши правоохоронців, він спробував втекти, проте його наздогнали і затримали.

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В ході поверхневої перевірки у затриманого виявили слюсарні інструменти і записи з позначенням схованок викрадених речей.

В ході огляду зазначених місць, патрульні знайшли автомобільні номери.

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