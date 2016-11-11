В Одесі впіймали серійного викрадача автономерів

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Поліцейські простежили за підозрюваним. Помітивши правоохоронців, він спробував втекти, проте його наздогнали і затримали.

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В ході поверхневої перевірки у затриманого виявили слюсарні інструменти і записи з позначенням схованок викрадених речей.

В ході огляду зазначених місць, патрульні знайшли автомобільні номери.