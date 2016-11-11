На Львівщині викрили мережу наркопритонів (фото)

На Львівщині у Дрогобицькому районі Служба безпеки України спільно з прокуратурою області викрили мережу нарколабораторій, у яких виготовляли та продавали важкі наркотики.

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За інформацією прес-служби СБУ у Львівській області, під час шести санкціонованих обшуків вилучили понад 20 мл ацетильованого опію, майже 400 г амфетаміну, 15 таблеток «Subutex», оксибутират натрію та інші наркомісткі лікарські засоби.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.