В Одесі п'яна автоледі спровокувала погоню з поліцією

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

На вулиці Академіка Вільямса поліцейські зупинили машину, за кермом якої була 26-річна дівчина. Перевірка підтвердила, що водій п'яна.

Читайте такожУ Тернополі поліцейські розшукали водія, який втік з місця ДТП

Однак сама автоледі не погодилася з пред'явленими звинуваченнями і, ігноруючи вимоги патрульних, вирішила продовжити свою поїздку.

Поліцейські наздогнали і зупинили даму, заблокувавши її машину. На водія склали адміністративні матеріали за ст 130 КК (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння), а автомобіль забрали на штрафмайданчик.

Зазначимо, всього за ніч одеські патрульні виявили 11 випадків керування автомобілем у п'яному стані.