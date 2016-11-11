В Одесі п'яна автоледі спровокувала погоню з поліцією
В ніч з 10 на 11 листопада патрульні отримали орієнтування на перевірку автомобіля Lexus за підозрою в тому, що за кермом знаходиться п'яний водій.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
На вулиці Академіка Вільямса поліцейські зупинили машину, за кермом якої була 26-річна дівчина. Перевірка підтвердила, що водій п'яна.
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Однак сама автоледі не погодилася з пред'явленими звинуваченнями і, ігноруючи вимоги патрульних, вирішила продовжити свою поїздку.
Поліцейські наздогнали і зупинили даму, заблокувавши її машину. На водія склали адміністративні матеріали за ст 130 КК (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння), а автомобіль забрали на штрафмайданчик.
Зазначимо, всього за ніч одеські патрульні виявили 11 випадків керування автомобілем у п'яному стані.