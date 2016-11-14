На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку 2 людей загинули, ще 3 – постраждали

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Степана Разіна, 109, виникла вчора, 13 листопада, о 23.07.

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«Внаслідок пожежі 2 особи загинуло та 3 особи постраждало, яких у стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано о 02.25.

Внаслідок пожежі повністю знищено будинок на площі 96 м2. Причина пожежі – встановлюється.