У Тернополі злодії обкрадають авто, які залишають без нагляду через сніг
16:47, 17 листопада 2016Інциденти
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У Тернополі злодії, користуючись тим, що засніжені автомобілі залишаються без нагляду, викрадають з них всі цінні речі
Злодії користуються тим, що засніжені авто залишаються без нагляду / lvivpost.net
Тернопіль. 17 листопада. УНІАН. У Тернополі злодії, користуючись тим, що засніжені автомобілі залишаються без нагляду, викрадають з них всі цінні речі.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в останні дні злодії підшуковують авто, яке вкрите снігом, а отже навряд чи до нього в короткий час підійде господар, розбивають в автомобілі скло і забирають все з салону.
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Зокрема, сьогодні вночі з автомобіля «Пежо експерт» викрадено відеореєстратор, аптечку, дисконтну картку на АЗМ.
За фактом крадіжко відкрито кримінальне провадження.
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