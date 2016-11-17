У Тернополі злодії обкрадають авто, які залишають без нагляду через сніг

Тернопіль. 17 листопада. УНІАН. У Тернополі злодії, користуючись тим, що засніжені автомобілі залишаються без нагляду, викрадають з них всі цінні речі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в останні дні злодії підшуковують авто, яке вкрите снігом, а отже навряд чи до нього в короткий час підійде господар, розбивають в автомобілі скло і забирають все з салону.

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Зокрема, сьогодні вночі з автомобіля «Пежо експерт» викрадено відеореєстратор, аптечку, дисконтну картку на АЗМ.

За фактом крадіжко відкрито кримінальне провадження.