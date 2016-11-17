У суді Кривого Рогу під час судового засідання сталася стрілянина

Про це повідомляє 0564.ua.

Підтримати бійця в суд прийшли криворізькі активісти, деякі з них фіксували судове засідання на відеокамеру.

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Однак суддя Світлана Хомініч заборонила відеозйомку, винесла відповідне визначення і дала завдання переписати всіх, у кого були відеокамери. Сама суддя залишила залу суду.

Конфлікт стався між охороною і активістами після того, як одному з журналістів розбили камеру. Під час конфлікту один з охоронців зробив кілька пострілів вгору.

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На місці події працює поліція.