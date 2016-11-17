У суді Кривого Рогу під час судового засідання сталася стрілянина
23:29, 17 листопада 2016Інциденти
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В Саксаганському суді Кривого Рогу у четвер, 17 листопада, під час судового засідання по справі бійця АТО, якому ДТЕК відключив електроенергію за несплату, сталася стрілянина.
Під час конфлікту один з охоронців зробив кілька пострілів вгору / 0564.ua
Про це повідомляє 0564.ua.
Підтримати бійця в суд прийшли криворізькі активісти, деякі з них фіксували судове засідання на відеокамеру.
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Однак суддя Світлана Хомініч заборонила відеозйомку, винесла відповідне визначення і дала завдання переписати всіх, у кого були відеокамери. Сама суддя залишила залу суду.
0564.ua
Конфлікт стався між охороною і активістами після того, як одному з журналістів розбили камеру. Під час конфлікту один з охоронців зробив кілька пострілів вгору.
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На місці події працює поліція.
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