У бізнес-центрі "Гулівер" проводять обшуки, ТРЦ працює у звичайному режимі (виправлено)

Так, за свідченнями очевидців, близько 9 години входи і виходи з будівлі блокували люди в чорному з автоматами. Вони контролювали вхід і вихід співробітників будівлі, передає "Українська правда".

Також на місці була Нацполіція.

Станом на 9:31, представники СБУ і Генпрокуратури увійшли у будівлю.

Читайте такожУ ТРЦ "Gulliver" відреагували на інформацію про арешт комплексу у справі банку "Михайлівський"

Як повідомила речник СБУ Олега Гітлянська, проводяться слідчі дії в рамках Банку Михайлівський.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало уточнив, що за ухвалою Шевченківського райсуду СБУ і ГПУ проводять слідчі дії. "На місце був викликаний патруль, показали документ, на підставі якого ці слідчі дії проводяться. Після цього патруль поїхав", - розповів Тракало.

Як розповіла керівник зі зв'язків з громадськістю ТРЦ Гулівер Тетяна Атаджанова, станом на 9:50 проводяться обшуки в одного з орендаторів на верхніх поверхах будівлі. Вона уточнила, що йдеться про офісну будівлю комплексу.

Атаджанова додала, що співробітників почали впускати у будівлю о 9:20. Вона також уточнила, що арешт накладався на торговельно-розважальний центр.

"Ми припускаємо, що ці події пов'язані з інтерв'ю, які останнім часом давав Поліщук", - сказала вона.

Як відомо, в листопаді ТРЦ Gulliver був заарештований в рамках справи про банк "Михайлівський". ТРЦ належить бізнесмену Віктору Поліщуку.