Білоруський диктатор впевнений, що Путін хоче миру.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив зникненням України з мапи світу, якщо війна продовжиться. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю американському виданню Newsmax.

"Якщо Україна вважає, що вона може перемогти Росію, і готова вести війну - ну нехай воює. Але, на мій погляд, і я думаю, Трамп дотримується такої позиції, якщо далі так воювати, то Україна взагалі зникне з мапи, взагалі перестане існувати", - заявив Лукашенко.

Водночас він висловив упевненість, що продовження війни в Україні може "важко закінчитися" для Європи і світу загалом.

Водночас білоруський диктатор вважає, що "Путін хоче миру".

"Не буду називати причини - ви їх добре знаєте. Це і внутрішні причини, і зовнішні. Того ж хоче і Зеленський, упевнений, особливо зараз. Однак їхні погляди на те, чим має закінчитися війна, різні", - констатував Лукашенко.

Інші нещодавні висловлювання Лукашенка

Як писав УНІАН, ще наприкінці листопада Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь підтримує мирний план для України, розроблений Росією і США. Він зазначив, що основні моменти вже узгоджені і договір буде укладено, якщо американська сторона проявить дипломатичність і професіоналізм.

На його думку, м'яч зараз на боці України, і через несприятливу ситуацію на фронті Київ змушений буде погодитися на ці умови, інакше ризикує повністю втратити країну.

