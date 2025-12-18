Ця відпустка має надаватися без будь-яких додаткових умов.

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає військовослужбовцям, звільненим із полону, за їхнім бажанням додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за Закон "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям" (реєстраційний номер 14092) проголосувало 258 народних депутатів України.

Під час обговорення законопроєкту нардепи зазначали, що на сьогодні від звільнених з полону українських захисників вимагали відразу визначитися, чи залишатимуться вони у війську.

Законом передбачено, що відпустка надаватиметься цілком, без поділу на частини та незалежно від рішення щодо продовження чи звільнення з військової служби.

Народний депутат України Федір Веніславський наголосив на засіданні парламенту, що цей законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які потрапили в полон, після звільнення матимуть можливість продовжити військову службу, але перед тим пройти процес реабілітації.

"За інформацією наших захисників, які були звільнені, перебування в російському полоні це те саме, що перебування в сталінських катівнях. І безперечно люди після полону потребують психологічної, фізичної реабілітації. За 90 днів вони зможуть відновитися і далі зі зброєю в руках воювати проти російських окупантів". – наголосив він.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2025 року відбувся новий обмін полоненими з Росією. Україна звільнила з російської неволі 185 захисників.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що повернуто із російського полону сто вісімдесят троє рядових, сержантів і двоє – офіцерів.

Зокрема, серед звільнених воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.

