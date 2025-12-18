Усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі країни погодились використати російській кошти для підтримки України. Наразі триває робота над технічними питаннями, повідомляє "Укрінформ".

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії",- повідомив Туск у Брюсселі.

При цьому він підкреслив, що серед європейських лідерів ще триває дискусія. Він також додав, що усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що європейський парламент може застосувати процедуру терміновості для пришвидшення ухвалення рішення щодо "репараційного кредиту" для України.

За її словами, якщо лідери ЄС ухвалять 18 грудня рішення щодо позики на відшкодування збитків, то Європарламент зможе просунути це питання на своєму першому засіданні в січні.

18 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що без репараційного кредиту під заморожені росактиви для України "буде велика проблема".

