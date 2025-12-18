Кияни та гості міста вже можуть покататися на ковзанці на Контрактовій.

На Контрактовій площі у Києві вперше з початку повномасштабної війни облаштовують святкове містечко, яке має офіційно відкритися 19 грудня 2025 року.

Конкретної інформації від столичної влади щодо роботи локації наразі немає, однак, за даними ЗМІ, вона працюватиме щодня, але в будні дні відкриватиметься ближче до вечора.

Наразі тривають останні приготування до різдвяного ярмарку – встановлюються декорації, облаштовуються точки для продажу їжі та напоїв.

Відео дня

Втім, вже з 10 грудня 2025 року кияни та гості міста можуть покататися на ковзанці на Контрактовій площі.

Ковзанка на Контрактовій у Києві – ціни, години роботи

Як зазначають організатори, "Уявна ковзанка" на Контрактовій працюватиме щодня з 10:00 до 21:30.

Вартість катання стартує від 300 гривень і залежить від періоду доби та дня тижня. Квитки краще купувати завчасно онлайн, щоб гарантовано потрапити на лід.

Під час повітряної тривоги ковзанка не працює.

Різдво 2025 у Києві

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, цього року на Софійській площі у Києві традиційно запалили головну різдвяну ялинку країни. Вперше з початку повномасштабної війни біля святкового дерева також встановили кілька будиночків з різдвяними напоями та невеличку ковзанку.

Крім того, святкову атмосферу у Києві можна відчути на ВДНГ, де вже традиційно відкрилася "Зимова країна".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.