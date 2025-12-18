Коваленко має сумніви, що Росії вдалося розробити новий "Іскандер", бо у противника є певні труднощі з можливостями її виготовлення.

Раніше про розробку нової далекобійної ракети "Іскандер" в Росії, яка здатна летіти на 1000 кілометрів, військовий оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю "Телеграф" заявив, що не чув.

Коваленко вважає, що суто з технічного погляду така модифікація виглядає вкрай малореалістичною.

"Якщо ми беремо стандартний "Іскандер-М", то для збільшення дальності його польоту необхідно збільшувати кількість палива. Це можна зробити шляхом збільшення розміру самої ракети (щоб збільшити паливний бак, - прим. ред) або жертвуючи бойовою частиною. Однак, якщо ми говоримо про дворазове збільшення дальності, то з урахуванням структури самої ракети 9М723 це зробити без кардинальних змін у розмірах та створення нового палива неможливо", - пояснив експерт.

До того ж, за словами Коваленка, скептицизму з приводу "Іскандер 1000" додають нинішні можливості Росії, зокрема, проблеми з паливом.

"У них немає зараз можливості створити паливо, яке б дозволяло летіти ракеті вдвічі далі без критичних змін габаритів. Навіть якби вони зменшили кількість бойової частини вдвічі, то такого обсягу не вистачило б для палива. Тому я скептично ставлюся до таких заяв", - сказав він.

Додається, що в заявленій характеристиці росіян була згадка про здатність цієї нової ракети маневрувати під час польоту. Проте Коваленко висловив сумнів й з цього приводу:

Для маневру потрібен постійно працюючий двигун, наприклад, як у крилатих ракет. Крилаті ракети маневрують під час всього свого польоту, а балістика використовує більшу частину свого палива саме під час стартової фази. Їй на маневри просто не вистачає залишків палива. Якщо вона почне маневрувати, то дальність зменшиться. До того ж як вона маневруватиме, якщо в неї немає крил, як у крилатої ракети. Такий вид ракет не може маневрувати. Може матися на увазі невелика зміна траєкторії перед заходом на мету створення труднощів ППО. Але це не називається маневруванням протягом усього польоту".

Ракета "Сапсан" проти "Іскандерів"

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив, що українська балістична ракета "Сапсан" має кращі характеристики за російський ОТРК "Іскандер" та китайський аналог. Він розповів, що раніше вів цю програму з виробниками, але російська агентура робила все для того, щоб її зупинити. В результаті тільки зараз країна вийшла на те, щоб зайнятися масштабуванням процесу. Романенко поділився, що "Сапсан" має різні системи наведення та пів тонни бойової частини, а швидкість її польоту становить сім махів.

Також ми писали, що військовий аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап поділився, що вже були випадки, коли "Сапсанами" вражали як раз російські "Іскандери" на пускових позиціях. Криволап зазначив, що пускова установка "Сапсана" досить швидко розгортається. Тоді як у "Іскандера" цей процес триває десь 20 хвилин, у "Сапсана" - 12-15 хвилин. Однак, додав експерт, пускова установка "Іскандера" важить десь 40 тонн, тоді як у "Сапсана" вона удвічі менша.

