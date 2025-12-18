Сьогодні з Росії лунають сигнали, які точно не стосуються миру з Європою.

Україна "може не витримати", якщо Європейський союз не знайде джерел для фінансової підтримки Києва у наступному році. У такому випадку Європі доведеться платити вже не грошима, а власною кров’ю. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі, де сьогодні відбувається саміт лідерів країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, глава держави прокоментував слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що перед Євросоюзом постав вибір: або гроші сьогодні, або кров завтра.

"Я думаю, що прем’єр-міністр передовсім говорить про безпеку Європи. І він правий. Якщо сьогодні не підтримувати Україну, залишити її на одинці – ми і так самі воюємо, самі наші військові воюють, і до них велика повага… І безумовно, Європа сьогодні підтримує нас зброєю і фінансово. І прем’єр-міністр думає про те, якщо не підтримувати Україну - великі шанси, що Україна може не витримати, - і тоді Європа вже буде платити не грошима, а кров’ю", - наголосив Зеленський.

Президент погоджується з думкою Туска, бо сигнали, які лунають з Росії, точно не про мир з Європою.

"Не хочу нікого залякувати, але слова прем’єра – вони зрозумілі", - додав Зеленський.

Проблема репараційного кредиту для України

Як писав УНІАН, адміністрація Трампа потайки намагається зірвати виділення репараційного кредиту Україні, підбурюючи окремі країни ЄС гальмувати відповідні рішення. За даними ЗМІ, Трамп хоче використати заморожені активи РФ як козир у мирних переговорах.

Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив, що Єврокомісія начебто зняла з порядку денного саміту ЄС питання про використання заморожених активів РФ для фінансування України.

Однак сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завила, що ніхто не піде із саміту, доки не буде вирішено питання про фінансуванняя українських потреб на наступний рік.

