У Китаї шеститонний конвертоплан здійснив свій перший політ (фото)

Після завершення тестів компанія United Aircraft планує вивести конвертоплан на ринок.

Перший китайський шеститонний конвертоплан Lanying R6000 здійснив дебютний політ у міському окрузі Деян, що у провінції Сичуань, повідомляє China Science.

Апарат може виконувати вертикальний зліт і посадку, як звичайний гелікоптер. Водночас він може похвалитися великою крейсерською швидкістю, як у літака.

R6000 може прийняти на борт від шести до 12 осіб для міжрегіональних перельотів. Апарат здатен розвивати швидкість до 550 кілометрів на годину, а максимальна висота польоту перевищуватиме 7600 метрів.

Максимальна дальність R6000 становитиме 4000 кілометрів, тоді як корисне навантаження може досягати двох тонн. Після завершення тестів компанія United Aircraft планує вивести конвертоплан на ринок.

На думку експертів, R6000 має військовий потенціал, хоча раніше йшлося про виконання цивільних місій. Повідомлялося також, що на сайті United Aircraft знайшли зображення, яке демонструє апарат з маркуваннями китайської армії.

Довідка УНІАН. Конвертоплани – це літальні апарати з фіксованим крилом, що можуть виконувати вертикальний зліт і посадку та мають можливість повертати двигуни на 90 градусів для створення вертикальної підіймальної сили або горизонтальної тягової.

Конвертоплани в світі - останні новини

Найбільш відомим у світі конвертопланом можна вважати розроблений американцями V-22 Osprey. Ця машина не може похвалитися популярністю, адже має високу аварійність.

Не зовсім вдалий досвід експлуатації Osprey не відвернув США від концепції конвертоплана. Відомо, що у найближчому майбутньому вони хочуть отримати новий конвертоплан V-280 Valor, який останніми роками активно випробовують.

