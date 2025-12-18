Фінансова підтримка напряму вплине на здатність країни боротися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати відповідь на питання щодо покриття дефіциту держбюджету на наступний рік на саміті ЄС, що зараз триває в Брюсселі.

Про це голова держави повідомив журналістам після свого виступу перед європейськими партнерами під час саміту.

"Ми єдині (з партнерами, – УНІАН) в тому, що ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді в ці дні щодо фінансових можливостей на наступний рік, тому що це дійсно загроза. 45-50 мільярдів буде точно дефіцит, може бути і більше. Це, в принципі, про здатність України оборонятися. Це дуже високі ризики", – підкреслив президент.

Відео дня

Зеленський не уточнив, в якій формі ЄС зможе профінансувати видатки України – чи буде це репараційний кредит під росактиви, чи інше джерело коштів.

"Я не хотів би казати, в якому форматі буде підтримка України. Більшість лідерів підтримує репараційну позику, є лідери, які підтримують інші інструменти. Я не можу вам сказати, чим закінчиться сьогоднішній день, або наступний день", – констатував президент.

Зеленський зазначив, що виступав на саміті і партнери мали почути його позицію.

"У мене була можливість спілкуватися, передати важливі меседжі української сторони", – сказав він.

Але дискусія з американськими партнерами триває окремо, підкреслив президент.

Зеленський також вкотре нагадав, що наразі жодних домовленостей з Росією, попри все бажання української сторони, досягти не вдається.

"Ми з вами не знаємо, як будуть розвиватися події в наступному році, ми робимо все, щоб закінчити війну. Всі наші зусилля направлені на дипломатичне завершення цієї війни. Але ми чуємо різні звуки від російської сторони, які більше про війну, ніж про мир", – зазначив президент України.

Фінансова підтримка України – головні новини

За даними президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, Україна потребуватиме 90 мільярдів євро фінансування з боку ЄС протягом наступних двох років.

Водночас Росія напередодні саміту ЄС 18 грудня вдавалася до словесного шантажу та відвертих провокацій, в тому числі погрожувала Бельгії та особисто її прем’єру, аби зірвати ухвалу репараційного кредиту для Києва під росактиви.

Вас також можуть зацікавити новини: