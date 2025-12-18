Пекін почав видавати нові ліцензії на торгівлю критичними елементами.

У листопаді Китай експортував на 13% більше рідкісноземельних металів та продуктів їхньої переробки, ніж у жовтні. Сумарно обсяг склав 6 958 тонн рідкісноземельних елементів, включаючи магніти.

Це – третій за величиною місячний показник за всю історію спостережень, свідчать розрахунки Bloomberg на основі офіційних митних даних.

Цифри підтверджують те, що Китай збільшив обсяги поставок після укладення в Південній Кореї 30 жовтня річної торговельної угоди зі США. До цього Пекін мав намір посилити контроль за експортом рідкісноземельних елементів, який був вперше введений у квітні в рамках ширшого торговельного протистояння з Вашингтоном. Початкові обмеження призвели до різкого падіння експорту на початку цього року.

Експорт поступово відновився в липні, після того як президент США Дональд Трамп оголосив про майбутні кроки до примирення. Відтак поставки в обсязі 7336 тонн у серпні стали рекордними, а загальний обсяг з урахуванням листопада скоротив зниження експорту з початку року до всього 2%.

Пекін схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів від китайських компаній, заявив 18 грудня речник Міністерства торгівлі Китая Хе Ядун у відповідь на запитання щодо експорту до ЄС.

Раніше керівник Європейської комісії з питань торгівлі Марош Шефчович зробив аналогічні коментарі, заявивши, що Китай нещодавно почав видавати ліцензії з довшими термінами, щоб дозволити європейським компаніям отримувати продукцію з рідкісноземельних металів.

Рідкісноземельні метали - критично важливі елементи в електромобілях, зброї та високотехнологічному виробництві.

Боротьба за критичні копалини у світі – головні новини

Найбільш залежною від нестачі рідкісноземельних металів наразі є Європа, яка свого часу перенесла виробництва з обробки критичних копалин до Китаю через їхню шкідливість. В результаті європейські країни не можуть переозброїти власні армії через брак необхідних елементів у місцевих оборонних компаній.

Водночас Пекін, за попередньою інформацією, розробляв систему видачі ліцензій на експорт рідкісноземельних металів, яка б унеможливила придбання китайських матеріалів компаніями, пов'язаними з армією та флотом США.

