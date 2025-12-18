За словами очільниці Європарламенту, європейці мають бути солідарними з українськими партнерами.

Європейський парламент може застосувати процедуру терміновості для пришвидшення ухвалення рішення щодо "репараційного кредиту" для України. Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола, цитує The Guardian.

За її словами, якщо лідери ЄС сьогодні ухвалять рішення щодо позики на відшкодування збитків, то Європарламент зможе просунути це питання на своєму першому засіданні в січні.

Мецола додала, що війна в Україні має бути "не просто відкладена, а закінчена".

"Ми повинні зберегти імпульс, ми повинні бути солідарними з нашими українськими партнерами", - наголосила політик.

Вона сказала, що зараз основна увага приділяється рішучим діям, аби "забезпечити не просто відтермінування війни, а її закінчення, і для цього потрібні сильні та надійні гарантії безпеки, які забезпечать безпеку України і, в кінцевому підсумку, безпеку Європи".

Мецола зазначила, що сьогоднішній день є вирішальним для прийняття рішень щодо фінансування України.

Раніше Bloomberg повідомляв, що ЄC може проголосувати за "репараційний кредит" для України без участі Бельгії. Таку думку зокрема висловила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен. За її словами, вона готова проголосувати за план надання кредиту без Бельгії, "якщо це буде необхідно".

"З огляду на все, що відбувається, Європа повинна бути здатна приймати рішення, необхідні для захисту наших народів. Я б набагато більше хотіла, щоб ми знайшли рішення в єдності, але час спливає", - сказала політик.

Водночас президент Володимир Зеленський оцінив шанси України отримати росактиви. Він попередив, що без цього фінансування для України "буде велика проблема".

"Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території ЄС. Це рішення на столі, все залежить від політичної волі", - додав глава держави.

