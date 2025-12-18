Тема доступності всіх життєвих послуг стане ключовою у найближчих виборах у Північній Америці та Європі.

У провідних демократіях світу виборці дедалі гостріше відчувають кризу вартості життя та доступності всіх послуг, що вже напряму впливає на електоральні настрої і рейтинги урядів, пише Politico.

Відповідно до результатів опитування, у США 65% виборців вважають, що вартість життя погіршилася за останній рік. У Великій Британії такої думки дотримуються 77% респондентів. Минулого року на тлі економічного невдоволення консерватори у Великій Британії програли вибори після 14 років при владі.

У Франції, де президент Еммануель Макрон бореться з історично низьким рейтингом популярності, майже половина всіх дорослих (45%) вважають, що їхня країна відстає від інших розвинених економік.

Водночас у Німеччині 78% опитаних вважають, що загальна вартість життя за останній рік погіршилася. В Канаді 60% респондентів назвали нинішню доступність усіх життєвих послуг найгіршою, яку вони пам’ятають.

За результатами опитування, значна частина респондентів у США, Канаді та найкрупніших економіках Європи (Німеччині, Великій Британії та Франції) вважають вартість життя однією з найбільших проблем, з якими зараз стикається світ.

Багато хто вважає, що їхні лідери могли б зробити набагато більше, щоб допомогти у вирішенні проблеми доступності життєвих послуг, але політики, на думку респондентів, вирішили цього не робити. Це підсилює політичне розчарування та відкриває простір для опозиційних партій висловити свою думку з економічних питань.

Таким чином аналітики зазначають, що чинним урядам дедалі важче переконати виборців у власній ефективності. Виборці песимістично ставляться до кризи вартості життя й доступності всіх життєвих послуг і функцій.

У п'яти країнах панує загальне відчуття, що їхні економіки погіршуються. У Франції 82% дорослих вважають, що вартість життя в країні погіршилася за останній рік, так само вважають 78% респондентів у Німеччині, 77% дорослих у Великій Британії, а також 79% у Канаді висловлюють таку ж думку.

На тлі цього тема вартості життя стане ключовою на найближчих виборах у США, Європі та Канаді. У США кандидати-демократи від Нью-Йорка до Джорджії зосередили значну частину своїх кампаній 2025 року на зниженні вартості життя, і обидві партії планують зробити це питання центральним у проміжних виборах.

