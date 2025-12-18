Її знайшов і знищив БПС "Кракен" спільно з суміжними підрозділами.

Російські окупанти почали застосовувати супутниковий зв'язок Starlink на бронетехніці. Про це заявив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, застосування Starlink у противника набирає масштаби.

"Цього разу зафіксовано Starlink на бронетехніці, яку знайшов і знищив БПС "Кракен" спільно з суміжними підрозділами. Я прошу всіх аеророзвідників звертати увагу на Starlink у противника", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, днями "Флеш" розповів, що російські війська почали ставити на ударні дрони типу "Молнія" Starlink. "Якщо перші Старлінки були прикручені як попало, то зараз вже штатно вмонтовані", – акцентував він.

"Флеш" звернув увагу, що окупантам не шкода Starlink для ударного БПЛА. "У трофеях бачу, що навіть гроші на міні-комп'ютер не стали витрачати на Старлінк в "Молнії". Звичайний одноплатний комп'ютер типу raspberry", – додав він.

Також росіяни адаптували стару радянську розробку – авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 – для встановлення на "Герані". Це зроблено з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу "Герані". БпЛА оснащено двома мережевими камерами - у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети.

