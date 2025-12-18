Пєсков заявив, що Росія займається підготовкою до певних контактів з представниками США.

Росія хоче отримати від Вашингтона інформацію про "підсумки" переговорів між Україною та Європою, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

"Займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була зроблена американцями з європейцями та з українцями", - заявив він.

Більше подробиць журналістам Пєсков не надав.

Мирні переговори між Україною та США

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що в Маямі, США цими вихідними має відбутися зустріч американських та російських чиновників для обговорення припинення війни в Україні.

Повідомляється, що на цій зустрічі представники США представлять делегації Росії результати останнього раунду переговорів у Берліні щодо мирного плану, а також спробують переконати уряд РФ погодитися на оновлену пропозицію про припинення війни.

За даними одного з джерел видання, до складу російської делегації має увійти глава російського суверенного фонду Кірілл Дмітрієв. Делегацію США, як і раніше, представлятимуть спеціальний посланник адміністрації Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, на американців та європейців дуже вплинуло його звернення з Куп'янська, Харківської області. Зеленський зазначив, що всі союзники знають про брехню Росії щодо нібито захоплення цього міста.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський збирається в Брюсселі поговорити з усіма європейськими лідерами та надати аргументи України стосовно використання заморожених російських активів на репараційний кредит Україні. Зеленський сподівається на позитивне рішення, оскільки без цього фінансування в України можуть бути "великі проблеми".

