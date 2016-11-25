ДТП у центрі Дніпра: таксі зіткнулося з автомобілем патрульних (фото)

Сьогодні вранці на перехресті вулиць Шевченка та Січових Стрільців трапилася ДТП з участю патрульної поліції.

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Про це Інформатору повідомили в прес-службі поліції Дніпра.

Близько 06:30 на перетині вулиць зіткнулися екіпаж патрульної поліції і автомобіль таксі Lanos.

«Авто патрульних рухалося на зелений сигнал світлофора, а водій Lanos'а — на червоний і не зупинився. В результаті цього відбулося зіткнення», — повідомила прес-секретар патрульної поліції Юлія Курочкіна.

Водій Lanos'а отримав попередньо легкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився. Патрульних доставили в лікарню №16.

Нагадаємо, вчора вдень на проспекті Дмитра Яворницького також сталася аварія з патрульними, які поспішали на допомогу своїм колегам.