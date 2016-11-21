У Дніпрі автомобіль патрульних зіткнувся з поїздом

У понеділок, 21 листопада, у Дніпрі на переїзді біля ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» сталося ДТП за участю електровоза і автомобіля екіпажу патрульної поліції.

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Про це ІА «Міст-Дніпро» повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпра.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, ступінь пошкодження авто поліцейських поки невідома.

За інформацією правоохоронців через поломку напередодні переїзд був нерегульованим.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 2 листопада автомобіль патрульних не впорався з управлінням і врізався в стовп.