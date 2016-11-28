В Одесі закрили два гральні заклади, що працювали під виглядом держлотереї

В Одесі припинено діяльність двох гральних закладів, що функціонували під виглядом державної лотереї.

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Як повідомили УНІАН в головному управлінні Національної поліції в Одеській області, наприкінці минулого тижня працівники Управління захисту економіки в Одеській області припинили діяльність двох гральних закладів, які функціонували на території Суворовського району.

Встановлено, що зловмисники під виглядом розповсюдження білетів державної лотереї «Лото», з використанням комп'ютерного обладнання, надавали послуги у сфері грального бізнесу. В ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 57 системних блоків і моніторів, за допомогою яких здійснювалася протиправна діяльність.

«Також вилучено чорнові записи, які красномовно свідчать про організацію незаконної діяльності», - зазначили в главку. Крім того, виявлено і вилучено велику суму готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даний час триває слідство, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, а також вживаються заходи з встановлення та притягнення до відповідальності організаторів незаконного бізнесу.

Зазначені гральні заклади розташовувалися в двох нежитлових приміщеннях, розташованих по проспекту Добровольського і на Миколаївській дорозі.

Начальник обласного Управління захисту економіки Нацполіції Олексій Семенцов зазначив, що, згідно з чинним законодавством, подібна діяльність карається штрафом у розмірі від 10 тис. до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття гральним бізнесом).