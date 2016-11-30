Повідомлено про підозру патрульному, який вчинив смертельну ДТП в центрі Києва

Про це УНІАН поінформували у прес-службі столичної прокуратури.

За даними відомства, «службовий автомобіль Toyota Prius патрульної служби під керуванням поліцейського, рухаючись на заборонений сигнал світлофору, виїхав на перехрестя вулиць Саксаганського та Льва Толстого, де здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet».

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Chevrolet отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям, від яких 19 вересня 2016 року помер у лікарні, повідомили в прокуратурі.

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На даний час поліцейському повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зіткнення автомобіля патрульної поліції із легковим авто Chevrolet сталося 13 вересня близько 5-ї години ранку.

Тоді повідомлялося, що постраждали двоє патрульних, а також водій і пасажир автомобіля Chevrolet.